Grupları belli oldu

Geçen sezon olduğu gibi yeni sezonda da B grubunda mücadele edecek olan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü takımı, Samsun Çarşamba Bedensel Engelliler Gençlikspor, Mersin Engelliler Sanat ve Spor Kulübü, Samsun Bedensel Engelliler Gençlikspor, Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlikspor, Niğde Bedensel Engelliler Spor Kulübü, Zile Engelli Gençlikspor takımları ile mücadele edecek. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altunkuyu, yeni sezonda karşı karşıya gelecekleri rakiplerin belli olduğunu söyledi. Güçlü takımların yer aldığı bir grupta bulunduklarını dile getiren Altunkuyu, yeni sezonda imkanlar ölçüsünde ellerinden gelenin en iyisi yapmaya gayret göstereceklerini ifade etti. Çok güzlü rakipler ile mücadele edecekleri ligde Yozgat’ı ve Sorgun’u en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini dile getiren Altunkuyu, en kısa zamanda takımı toplayarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacaklarını ifade etti.