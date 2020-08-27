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Gruplar belli oluyor

TÜRKİYE Futbol Federasyonu TFF 2’inci ve 3’üncü Ligler için kura çekim tarihini belirledi.

27 Ağustos 2020 Perşembe 00:55
Gruplar belli oluyor

Türkiye Futbol Federasyonu Resmi İnternet sitesinde yapılan açıklamada, ‘’2020-2021 Sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Grupları Kura Çekimi ile fikstür çekimi tarihleri belli oldu. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Grupları Kura Çekimi, 27 Ağustos Perşembe günü saat 16.00'da Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Kura çekim törenine 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Yönetim Kurulu üyeleri katılacak. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig fikstür çekimi ise 1 Eylül Salı günü JW Marriott Otel'de yapılacak TFF Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ardından Ancyra Salonu'nda TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüpleri delegelerinin katılımı ile gerçekleşecek’’ denildi.

Anahtar Kelimeler:
Gruplar Belli Oluyor
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