Gruplar belli oldu

Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu(ASKF)nda gerçekleşen grup belirleme toplantısına ASKF Başkanı Hakan Bektaş, Futbol İl Temsilcisi Mehmet Karakoç ve kulüp yöneticileri katıldı. ASKF Başkanı Hakan Bektaş, İkinci Amatör Küme Futbol Ligini oldukça önemsediklerini belirterek, “Bu ligimizde önemli olan gençlerimizi kazanmaktır. Skor her zaman ikinci plandadır. Geleceğimiz olan gençlerimizi bu liglerde kazanmalıyız” dedi. ASKF Başkanı Hakan Bektaş, toplantıya katılamayan kulüp yöneticileriyle telefon aracılığıyla temas kurarak lige katılmaları için gerekli desteği vermeye hazır olduklarını anlatarak tüm ilçe ve beldelerdeki spor kulüpleriyle istişarede bulundu.

