Gruplar belli oldu

Bölgesel Amatör Lig (BAL)’da hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Yozgatspor, yeni sezonda 5’inci grupta mücadele edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi ve Amatör İşler Kurulu Başkanı Ali Düşmez başkanlığında toplanan Amatör İşler İcra Kurulu, 2017 – 2018 Sezonu Spor Toto BAL Ligi gruplarını belirledi.

Spor Toto BAL Ligi, 23-24 Eylül 2017 tarihinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

İstanbul ilinin hukukta bulunan bir dosyası nedeniyle, TFF Yönetim Kurulu’nun vereceği karar neticesinde, 13 takımdan oluşan 9. Grup’un 14 takım olarak değişebileceği belirtildi.

BAL liginde son 3 sezonda 6’ıncı grupta mücadele veren temsilcimiz Yozgatspor, 2017 – 2018 Sezonu Spor Toto BAL Ligi 5’inci grupta yer aldı.

Yozgatspor’un yer aldığı 5’inci grupta Adana 3, Kayseri 2, Hatay 2, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Osmaniye, Kilis temsilcileri mücadele edecek.

Yozgatspor’un son yıllarda Ankara ve Kırıkkale takımları ile yaşadığı sıkıntılar nedeniyle grupları ayrıldı.

5’inci grupta mücadele edecek takımlar şunlar:

Adana Büyükşehir Belediyespor , Adana Ceyhanspor, Adana Kürkçüler Amatörspor, Kayseri Şekerspor, Talasgücü Belediyespor, Hatay Belen Belediyespor - İskenderunspor 1967, Nevşehirspor Gençlik, Niğde 2005 Azatlıspor, 68 Aksaray Belediyespor, Osmaniye Cevdetiyespor , Kilis Belediyespor, Yozgatspor 1959 FK

