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Grup ve fikstür belli olacak

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi 2019-2020 sezonunun grup fikstürü hafta sonu yapılacak olan kura çekimi sonrasında belli olacak.

Grup ve fikstür belli olacak

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi 2019-2020 sezonunun grup fikstürü hafta sonu yapılacak olan kura çekimi sonrasında belli olacak.

05 Eylül 2019 Perşembe 00:00
Grup ve fikstür belli olacak

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz’ın daveti üzerine Yerköy’de gerçekleştirilecek olan grup ve fikstür çekimi Pazar günü yapılacak. Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, Pazar günü yapacakları toplantı ile 16 takımın mücadele edeceği Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nin başlama tarihini, guruplarını ve fikstürünü belirleyeceklerini söyledi. Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz’ın daveti üzerine Yerköy ilçesinde gerçekleştirecekleri toplantıya Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde mücadele edecek olan 16 takımın temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşeceğini dile getiren Bektaş, ‘’Bu sezon kazasız belasız bir lig geçirmek istiyoruz. Her zaman dediğimiz gibi önce kardeşiz sonra rakibimiz düsturu ile ligde bütün takımların mücadele edeceğine inanıyoruz. Ben bize ev sahipliği yapacak, bizi davet eden Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz’a da çok teşekkür ediyorum. Sporun ve sporcunun her zaman yanında olan Ferhat Yılmaz başkanımızın bizlerin yanında olduğunu bilmek bizleri de gururlandırıyor’’ dedi. Bu sezon Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde ise şu takımlar mücadele edecek. Çekerek Belediyespor, Sarıkaya Belediyespor, Boğazlıyan Şekerspor, Çayıralan Esnafspor, Akdağmadenispor, İl Özel İdarespor, Yozgat Divanlı Gençlerbirliği, Yozgat Çamlıkspor, Tuzkayaspor, Sarayspor, Yerköyspor, Yerköy Keseli Bağlarbaşıspor, Şefaatlispor, Paşaköy Gençlikspor, Sorgun Gençlikspor ve Çiğdemlispor. 
 

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