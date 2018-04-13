Grup müsabakaları başladı

Rıza Kayaalp ve Celal Atik Spor Salon’larında gerçekleştirilen grup müsabakalarına Erkeklerde 10, kızlarda ise 12 takım mücadele veriyor. Üçer grup halinde yarışacak olan takımlar kendi gruplarını birinci bitirmeleri durumunda Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanacak. Erkeklerde Yozgat ile birlikte, Çorum, Ankara, Kayseri, Tokat, Kırşehir, Samsun, İstanbul, Amasya ve Sivas takımları katılırken, kızlarda ise Yozgat ile birlikte İstanbul, Ankara, Sinop, Tokat, Çorum, Samsun, Kırşehir, Kırıkkale, Amasya, Kayseri ve Nevşehir takımları mücadele edecek. 3 gün sürecek olan grup müsabakaları Cumartesi günü yapılacak olan kupa töreni ile tamamlanacak.