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Gözler Sinop’a çevrildi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Pazar günü konuk edeceği Sinopspor müsabakasına yoğunlaştı.

Gözler Sinop’a çevrildi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Pazar günü konuk edeceği Sinopspor müsabakasına yoğunlaştı.

27 Eylül 2018 Perşembe 07:00
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Gözler Sinop’a çevrildi

Teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde çalışmalarını sürdüren kırmızı siyahlı ekipte tek düşünce galibiyet. Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, Pazar günü kendi saha ve seyircileri önünde Sinopspor ile çok zor bir müsabaka oynayacaklarını söyledi. Bu sezon ilk defa Yozgat’ta taraftarlarının karşılarına çıkacaklarını hatırlatan Baş, ‘’Sinopspor karşısında taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak galip gelmek istiyoruz. Bu müsabakanın hazırlıklarına ara vemden başladık ve devam ediyoruz. Sinop takımı da bizim gibi üst sıralara oynayan bir takım. Bu nedenle iki takım içinde bu müsabaka zor geçecek’’ dedi.
Öte yandan kırmızı siyahlı ekip bugün ve yarın Bozok stadında taktik ağırlıklı antrenman yapacak. 
 

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