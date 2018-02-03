Gözler Kayseri’de

Saat 14.00’da başlayacak müsabakada Kayseri Şekerspor, Nevşehirspor’u ağırlayacak. Ligdeki diğer karşılaşmalar yarın oynanacak, tüm karşılaşmalar saat 14.00’da başlayacak. Lider Aksaray Belediyespor’un bay geçtiği bu hafta Yozgatspor, Azatlıspor’u konuk edecek. Kürkçüler Amatörspor-Arsuz Karaağaçspor, Kadirli Demirspor-Talasgücü Belediyespor, Belen Belediyespor-Adana Büyükşehir, Kilis Belediyespor-Ceyhanspor ile karşılaşacak.