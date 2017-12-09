-Gözler B Grubunda

Lig’deki tek karşılaşma A Grubunda bugün saat 13.00’da Akdağmadenispor-Yerköy Bağlarbaşı Köselispor arasında oynanacak. A Grubunda saat 12.00’da Boğazlıyan Sağlıkspor ile Yozgat SHÇEKspor, Sorgun Belediyespor-Çayıralan Esnafspor karşılaşacak, saat 14.00’da ise Yozgat Çamlıkspor-Sarıkaya Belediyespor maçları oynanacak. B Grubunda ise zorlu maçlar yarın oynanacak. Lider Şefaatlispor, saat 12.00’da Yozgat deplasmanında Yemenoğlu Yozgatspor ile karşılaşacak. Yozgat İl Özel İdarespor ise Yerköyspor’u saat 13.00’da Bozok Üniversitesi sahasında ağırlayacak. Saat 14.00’da Sorgun Gençlikspor-Paşaköy Gençlikspor, Boğazlıyan Şekerspor-Saraykentspor karşılaşacak.