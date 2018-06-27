GÖRÜŞMELERE DEVAM

Kulüp başkanı Kazım Arslan’ın 25 Haziran tarihinde Yozgatspor ile alakalı çalışmaların başlayacağını açıklamasının ardından pazartesi gününde itibaren kırmızı siyahlı kulüpte hareketli saatler yaşanmaya başlandı. Önceki gün mevcut yönetim, taahhütlerde bulunarak yönetime girmek isteyen isimlerle ile bir araya geldi. Yapılan toplantıda üç isim taahhütlerini söylerken, iç transfer ve teknik direktör konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu. Mevcut yönetim tekrar kaldığı yerden görevine devam ederken, yeni yönetim kurma çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor. Yönetime girmek isteyen üç isim ile görüşen ve taahhüt alan kırmızı siyahlı yönetim, bu üç isimin taahhütlerini yerine getirmeleri durumunda genel kurul yapıp bu isimleri yönetime dahil edeceği gelen bilgiler arasında. Teknik direktör konusunu da hafta sonuna kadar netleştirmeyi planlayan Yozgatspor yönetimi, iç transferi de yine pafta sonuna kadar tamamlamış olacak. Dış transfer çalışmalarına ise teknik direktörün belli olmasının ardından başlanılacağı öğrenildi.