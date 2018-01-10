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Görüşmeler sürüyor

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor, ligin ilk yarısının bitmesinin ardından transfer çalışmalarına başladı.

Görüşmeler sürüyor

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor, ligin ilk yarısının bitmesinin ardından transfer çalışmalarına başladı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
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Görüşmeler sürüyor

Uzun süredir görüştükleri bazı oyuncuları renklerine katmaya çalışan kırmızı siyahlı yönetim, takımın toplanma günü olan 20 Ocak tarihine kadar görüştükleri isimlerle resmi sözleşme imzalamayı planlıyor.
Antrenör Hacı Hüseyin Çelik ile yapılan görüşmeler neticesinde hem transfer politikasını hem de ligin ikinci yarısını değerlendiren Yozgat Bozokspor yönetiminin transferde bir oyuncu ile anlaşmak üzere oldukları öğrenildi.
Ayrıca Yozgat’tan da birkaç oyuncuyu kadrosuna katması beklenen Yozgat Bozokspor, ligin ikinci yarısında üst sıralara çıkmayı amaçladıkları kaydedildi.

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