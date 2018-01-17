Görünmeyen kahramanlar

Kale arkalarında ve saha kenarında top toplayan çocuklar kar kış, yağmur çamur demeden her zaman sahadaki yerlerini alıyorlar. Kimi zaman skor olarak geride olan takım oyuncularının azarını işitiyorlar, kimi zaman da hakemlerde uyarı alıyorlar. Ama her zaman görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışan top toplayıcı çocuklar, stadında görünmez kahramanları.