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Görülmemiş yerleri tanıtıyor

YOZGAT Dağcılık İl Temsilcisi Kemal Emre Akdere BESYO bünyesinde doğa sporları dersi kapsamında üniversite öğrencilerine doğayı tanıtırken, Yozgat’ın da görülmemiş yerlerini gösteriyor.

Görülmemiş yerleri tanıtıyor

YOZGAT Dağcılık İl Temsilcisi Kemal Emre Akdere BESYO bünyesinde doğa sporları dersi kapsamında üniversite öğrencilerine doğayı tanıtırken, Yozgat’ın da görülmemiş yerlerini gösteriyor.

05 Nisan 2018 Perşembe 07:00
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Görülmemiş yerleri tanıtıyor

Yozgat Dağcılık İl Temsilcisi Kemal Emre Akdere, Yozgat Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nda doğa sporları dersine dışardan destek verdiğini söyledi. Üniversiteli gençlere hem Yozgat’ı gezdirirken hem de Yozgat’ın görülmemiş yerlerini keşfetmelerine yardımcı olduğunu dile getiren Akdere, ‘’Teorik eğitimin yanında uygulamalı da eğim veriyoruz. Doğana ne yapmaları gerektiği konusunda çalışmalar yapıyoruz.  Ayrıca Bozok Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerimizle bu hafta uygulamalı olarak kaya tırmanışı eğitimi yaptık. Tırmanış stillerini öğrettik, bu vesileyle Spor Vadisi tırmanma duvarını da daha güvenli hale getirerek kullanıma açmış olduk. Tesis işletmecisi ‘Vadi Spor Kompleksi’ müdürü Serkan Bilgin’e verdiği destekten dolayı ayrıca teşekkür ederiz’’ dedi.

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