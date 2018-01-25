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Görev bekliyor

KIRMIZI siyahlı ekibin sezon başında son dakika transferi ile kadrosuna kattığı Yener Boz, görev verildiği süre içerisinde üzerine düşeni yapmak için çaba sarf edeceğini kaydetti.

Görev bekliyor

KIRMIZI siyahlı ekibin sezon başında son dakika transferi ile kadrosuna kattığı Yener Boz, görev verildiği süre içerisinde üzerine düşeni yapmak için çaba sarf edeceğini kaydetti.

25 Ocak 2018 Perşembe 07:00
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Görev bekliyor

Ligin ilk yarısında bir çok müsabakada ilk 11’de sahaya çıkan ve gösterdiği mücadele ile de beğeni toplayan kırmızı siyahlı oyuncu, ligin ikinci yarısı ile birlikte iki haftada da forma şansı bulamadı. Her zaman göreve hazır olduğunu dile getiren yetenekli oyuncu, ‘’Hocamız Aydın Yavuz bana görev vermesi durumunda sahaya çıkıp elimden gelenin en iyisini yaparım. İki haftadır forma şansı bulamıyorum ama Yozgatspor’da forma aslanın ağzında çok çalışıp tekrar formamı alacağım. Takımımızda sahaya kim çıkarsa çıksın elinden gelenin en iyisini yapıyor. İyi bir arkadaşlık ortamımız var. Takım olarak şampiyonluğa kilitlendik ve sezon sonunda da o turu taraftarımız ile birlikte atacağımıza inanıyorum’’ dedi.

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