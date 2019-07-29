Gönüllüler buluştu

Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile beraber Türkiye genelinde uygulanmakta olan ‘Damla gönüllülük hareketi projesi’ kapsamında Yozgat Sevgi Evleri Sitesi'nde bir araya gelen gönüllüler, sevgi evlerinde kalan çocuklarla eğlenceli, aynı zamanda yorucu bir gün geçirdiler. Yozgat’taki etkinliklerine 19 Temmuzda başlayan Damla Projesinin 45 gönüllüsü, dün Yozgat’ta son etkinliklerini yaparak ayrıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünce yürütülen Damla Projesi ile öğrencilerin farklı kültür, gelenek, göreneklerin yanı sıra illerin tarihi, doğal güzelliklerini de tanıma fırsatı bulmasına yönelik çalışmalar yapılıyor.