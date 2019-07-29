Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 24°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102837
ALTIN
258.631
DOLAR
5.6353
STERLİN
7.0090
EURO
6.2683

Gönüllüler buluştu

YOZGAT’ta bulunan Damla Projesi ikibinin gönüllüleri, Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sevgi Evleri’ni ziyaret etti.

Gönüllüler buluştu

YOZGAT’ta bulunan Damla Projesi ikibinin gönüllüleri, Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sevgi Evleri’ni ziyaret etti.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 00:00
26 Okunma
Gönüllüler buluştu

Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile beraber Türkiye genelinde uygulanmakta olan ‘Damla gönüllülük hareketi projesi’ kapsamında Yozgat Sevgi Evleri Sitesi'nde bir araya gelen gönüllüler, sevgi evlerinde kalan çocuklarla eğlenceli, aynı zamanda yorucu bir gün geçirdiler. Yozgat’taki etkinliklerine 19 Temmuzda başlayan Damla Projesinin 45 gönüllüsü, dün Yozgat’ta son etkinliklerini yaparak ayrıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünce yürütülen Damla Projesi ile öğrencilerin farklı kültür,  gelenek, göreneklerin yanı sıra illerin tarihi, doğal güzelliklerini de tanıma fırsatı bulmasına yönelik çalışmalar yapılıyor. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seray Polatlı’da
Seray Polatlı’da
YOZGATSPOR AFYON YOLCUSU
YOZGATSPOR AFYON YOLCUSU
Gençlerden hafta sonu etkinliği
Gençlerden hafta sonu etkinliği
Avşar yeniden Boğazlıyan’da
Avşar yeniden Boğazlıyan’da
Milli Futbolcudan hediye
Milli Futbolcudan hediye
Gençler bilgilendirildi
Gençler bilgilendirildi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim