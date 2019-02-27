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Golsüz tamamladı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’da kaleci Gökhan ilk defa kırmızı siyahlı takımın korurken, ilk maçını gol yemeden tamamladı.

Golsüz tamamladı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’da kaleci Gökhan ilk defa kırmızı siyahlı takımın korurken, ilk maçını gol yemeden tamamladı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 00:00
7 Okunma
Golsüz tamamladı

Sezon başında transfer edilen ancak Ünyespor müsabakasına kadar hiçbir müsabakada oynamayan kaleci Gökhan Konur, bu sezon ilk defa Üneyspor ile oynanan müsabakada Yozgatspor kalesini korudu. Kalesinde çok fazla tehlikeli pozisyonla karşılaşmayan tecrübe kaleci Gökhan Konur, az gelişen Ünyespor ataklarında kalesinde güven verirken, bundan sonraki müsabakalarda da formayı kapacağının sinyallerini verdi. Yozgatspor ligin ikinci yarısında ilk defa bir müsabakayı gol yemeden tamamladı.

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