Golsüz tamamladı

Sezon başında transfer edilen ancak Ünyespor müsabakasına kadar hiçbir müsabakada oynamayan kaleci Gökhan Konur, bu sezon ilk defa Üneyspor ile oynanan müsabakada Yozgatspor kalesini korudu. Kalesinde çok fazla tehlikeli pozisyonla karşılaşmayan tecrübe kaleci Gökhan Konur, az gelişen Ünyespor ataklarında kalesinde güven verirken, bundan sonraki müsabakalarda da formayı kapacağının sinyallerini verdi. Yozgatspor ligin ikinci yarısında ilk defa bir müsabakayı gol yemeden tamamladı.