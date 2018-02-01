Gollere devam

Ligin ilk haftasında Kadirli Demirspor müsabakasını boş geçen Ali Yıldırım, Kürkçüler Amatörspor ile oynanan müsabakada kırmızı siyahlı forma altındaki ilk golünü attı.

Tecrübeli oyuncu Yozgatspor forması altında ligin ikinci haftasında golle buluştuğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

Gollerine bundan sonraki haftalarda da devam edeceğinin altını çizen Ali Yıldırım, ‘’Ligde sezon sunana kadar en az 10 gol atmayı hedefliyorum. Bu hedefe ulaşırsam Yozgatspor’un da şampiyon olacağına inanıyorum. Yozgatspor’da forvet hattında Hakkı Tosun arkadaşım ile birlikte iyi bir ikili olduğumuzu düşünüyorum. İkimizin atacağı goller ile de Yozgatspor’un sezon sonunda şampiyonluk turu atacağına inanıyorum’’ dedi.