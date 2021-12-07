Gol yağmuru devam ediyor

5 müsabakayı deplasman takımları kazanırken, 4 müsabakayı ev sahibi takımları kazandı. Ligde sadece bir müsabaka golsüz berabere tamamlanırken, bir müsabaka ise yarıda kaldı. A Grubunda lider Yozgat SHÇEKspor en yakın takipçisi Aydıncık Gençlikspor’a 3 puan fark atarak liderliğini sürdürmeye devam etti. B grubunda ise sezonun sürpriz ekiplerinden Kale Gençlikspor namağlup olarak 10 puan ile zirvedeki yerini korurken en yakın takipçisi Boğazlıyan Şekerspor ise 8 puan ile namağlup olarak takibini sürdürüyor. C grubunda ilk iki sırayı alan takımlar ise arayı açmaya devam etti. Lider Divanlı Gençlerbirliği şampiyonluğun en büyük adaylarından Çamlıkspor’u 3-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korurken rakibi Çamlıkspor ise zirve umutlarını iyice azalttı. Yozgat Belediyesi Bozokspor ise Paşaköy Gençlikspor’u 8-0 mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü.