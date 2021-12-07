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Gol yağmuru devam ediyor

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde hafta sonu gol yağmuru vardı. Oynanan müsabakalarda takımlar rakip kalelere 38 gol gönderdi.

07 Aralık 2021 Salı 00:55
Gol yağmuru devam ediyor

 5 müsabakayı deplasman takımları kazanırken, 4 müsabakayı ev sahibi takımları kazandı. Ligde sadece bir müsabaka golsüz berabere tamamlanırken, bir müsabaka ise yarıda kaldı. A Grubunda lider Yozgat SHÇEKspor en yakın takipçisi Aydıncık Gençlikspor’a 3 puan fark atarak liderliğini sürdürmeye devam etti. B grubunda ise sezonun sürpriz ekiplerinden Kale Gençlikspor namağlup olarak 10 puan ile zirvedeki yerini korurken en yakın takipçisi Boğazlıyan Şekerspor ise 8 puan ile namağlup olarak takibini sürdürüyor. C grubunda ilk iki sırayı alan takımlar ise arayı açmaya devam etti. Lider Divanlı Gençlerbirliği şampiyonluğun en büyük adaylarından Çamlıkspor’u 3-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korurken rakibi Çamlıkspor ise zirve umutlarını iyice azalttı. Yozgat Belediyesi Bozokspor ise Paşaköy Gençlikspor’u 8-0 mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü. 

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