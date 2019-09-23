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GOL SESi ÇIKMADI

TFF 3’üncü Ligi 3’üncü Grupta mücadele veren Yozgatspor, güçlü rakibi Nazilli Belediyespor karşısında galibiyeti kaçıran taraf oldu.

GOL SESi ÇIKMADI

TFF 3’üncü Ligi 3’üncü Grupta mücadele veren Yozgatspor, güçlü rakibi Nazilli Belediyespor karşısında galibiyeti kaçıran taraf oldu.

23 Eylül 2019 Pazartesi 00:00
GOL SESi ÇIKMADI

Golsüz tamamlanan karşılaşmada taraflar puanları paylaştı. Her iki takımda oyunu temkinli başlamayı tercih etti. Defans ağırlıklı oynanan oyunda takımlar kontrataklarla birbirlerini yokladı. İlk yarıda ender gelişen ataklardan birinci Nazilli Belediyespor gole çok yaklaştı. Ev sahibi ekipten Sedat’ın uygun pozisyonda vuruşundan sonuç gelmeyince maçın ilk 45 dakikası golsüz tamamlandı. İkinci yarıda Yozgatspor daha derli toplu bir oyun sergilemeye başladı. Rakibini, kendi yarı alanına hapseden kırmızı siyahlıların geliştirdiği ataklarda bir türlü top rakip takım kalesindeki filelerle buluşamadı. Yozgatspor öne çıkınca, defans bloğunda oluşan boşluğu değerlendirmek isteyen ev sahibi ekip, defansın arkasına bırakılan toplarla tehlikeli olmaya çalıştı. Ancak, her iki takımında çabaları sonucu değiştirmeye yetmedi ve maç başladığı gibi golsüz tamamlanarak, her iki takımda birer puana razı oldu. 

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