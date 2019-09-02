GOL SESi ÇIKMADI

Yakalanan konralardan uzun topla çıkış yapıldığında rakip kalede tehlike oluşturuldu. Ancak, topa son vuruş yapılamadı. Aynı taktiği konuk ekipde denedi. Onlarda başarılı olamayınca maç golsüz berabere tamamlanıp, takımlar puanları paylaştı. Yozgatspor'da maç öncesinde kısa süreli panik yaşandı. Takım kadrosuna dahil edilen ve lisans işlemleri tamamlanıp, kadroya dahil edilen iki oyuncunun lisanslarının kayıp olduğu ileri sürüldü. Bunun üzerine ilk 11'de sahaya sürülen oyuncular tribüne çıkartılıp, iki oyuncu sahaya sürüldüğü kaydedildi. Müsabakanın ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçi, daha atak oynayan taraf olan Osmaniyespor yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi.

20’inci dakikadan sonra zaman zaman bireysel olarak rakip kalede gol arayan Yozgatspor ilk atağını Nizamettin ile geliştirdi. 20’inci dakikada Nizamettin orta sahadan kendi aldığı topla Osmaniyesporlu oyuncuları çalımlayarak ceza yayına kadar geldi, vuruşunda Osmaniyespor kalecisi topu güçlükle kornere çeldi. 22’inci dakikada gelişen Yozgatspor atağında Mustafa Serkan Demirel’in ceza sahası dışından şutu Osmaniyespor kalecisinde kaldı.

Müsabakanın ilk yarısında gol olmayınca iki takım da soyunma odasına 0-0’lık skor ile gitti. Müsabakanın ikinci yarısında Yozgatspor biraz daha atak bir oyun ortaya koydu. Kırmızı siyahlı ekip rakip kalede Nizamettin ve Uğur Erdoğan ile gol aradı. 65’inci dakikada Nizamettin’in bireysel becerisi ile aldığı top ile ceza sahası dışından sert vurdu meşin yuvarlağı Osmaniyespor kalecisi güçlükle kornere çeldi. 70’inci dakikada Uğur Erdoğan’ın ceza sahası dışından sert şutunu Osmaniyespor kalecisi kurtardı. 90 dakika sonrasında müsabakada gol sesi çıkmadı, maç 0-0 tamamlanınca iki takım puanları paylaştı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte taraftarlar takımın oyuncularına tepki gösterdi. Futbolcular soyunma odasına üzgün giriş yaptı. Taraftar zor sakinleştirildi.