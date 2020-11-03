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Gol krallığına aday

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının başarılı oyuncusu Semanur Buse Baran, ligde gol krallığı sıralamasında 5’inci sırada yer aldı.

03 Kasım 2020 Salı 00:57
Gol krallığına aday

Takımının en skorer oyuncusu olan Buse takımı 5 hafta da puan alamasa da attığı 35 gol ile gol krallığı sıralamasında 5’inci sıraya kadar yükseldi. Kadınlar Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal politikalar Gençlikspor takımının 16 yaşındaki oyuncusu Semanur Buse Baran takının gol yükünü çekiyor. Gol krallığı sıralamasında 49 golle Adasokağı takımından Şerife Tunç birinci sırada yer alırken, 35 golle Semenur Buse Baran ise beşinci sırada yer aldı. Başarılı oyuncu Buse, genç oyunculardan kurulu olan takımlarının başarısı için arkadaşları ile birlikte sahada ellinden gelen gayreti gösterdiğini söyledi. İlk defa mücadele ettikleri Birinci Lig’de tecrübesiz olduklarını dile getiren Buse, ‘’Takımda en çok gol atan oyuncuyum. Sahada takımımın başarısı için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Diğer arkadaşlarım da benim gibi çok iyi mücadele ediyorlar. Gol krallığı sıralamasına girdiğim için mutluyum. Umarım bundan sonraki haftalarda atacağım goller ile takımım puan kazanır’’ dedi. 

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Gol Krallığına Aday
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