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Gol ile başladı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor da başarılı kanat oyuncusu Yener Boz, ligin ikinci yarısında ilk defa bir resmi müsabakada oynadı.

Gol ile başladı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor da başarılı kanat oyuncusu Yener Boz, ligin ikinci yarısında ilk defa bir resmi müsabakada oynadı.

08 Şubat 2018 Perşembe 07:00
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Gol ile başladı

Azatlıspor müsabakasında oyuna girer girmez golle tanışan genç oyuncu Yozgatspor’daki ilk golünü de attı.
Sezon ilk haftasında Kadirli Demirspor ile oynanan müsabaka öncesinde son dakikada Tekirdağspor’dan transfer edilen Yener Boz, ligin ilk yarısında bütün müsabakalarda forma şansı bulmuştu.
Kadirli Demirspor müsabakasında gösterdiği performans ile galibiyetin mimarlarından biri olan Yener nokta transfer olduğunu kanıtlamış ve daha sonraki müsabakalarda da gösterdiği performans ile kendini kanıtlamıştı.
Nevşehirspor’a atılan tek golün de asistini yapan Yener Boz, ligin ikinci yarısında ilk iki haftada forma şansı bulamamıştı.
Ligin ikinci yarısının ilk haftasında Kadirli Demirspor müsabakasında kadroya giremeyen, ikinci haftada Kürkçüler müsabakasında kadroya girmesine karşılık forma yansı bulamayan yetenekli oyuncu hafta sonu oynanan Azatlıspor müsabakasında oyuna sonradan girdi.
Oyuna girer girmez topla buluşan ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere bırakan başarılı oyuncu bu sezon Yozgatspor’da ilk golünü atarken, takımının da galibiyetini perçinledi.
Yener Boz, Yozgatspor’da forma giydiği için çok mutlu olduğunu söyledi.
Ligin ikinci yarısında çok fazla forma şansı bulamadığını dile getiren Boz,
‘’Bu hafta Azatlıspor müsabakasında sonradan oyuna girdim ve topla ilk buluşmamda da golümü attım. Ben Yozgatspor’un başarısı içinden elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Hocamın görev vermesi durumunda da sahada takımımın galip gelmesi noktasında üzerime düşen görevin en iyisini yapıyorum yapmaya da devam edeceğim’’ dedi.

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