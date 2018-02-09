'Gol benim işim'

Bu sezon attığı goller ile Yozgatspor’un başarısında önemli pay sahibi olan kırmızı siyahlı ekibin başarılı oyuncusu Hakkı Tosun, ligin ikinci yarısında çıktığı üç müsabakada da rakip fileleri havalandırma başarısını gösterdi. Sezon başında Gebzespor’da transfer edilen tecrübeli oyuncu kırmızı siyahlı ekibe geldiği ilk günlerde eleştirilerin de odağı olmuştu. Gösterdiği performans ve attığı goller ile yapılan eleştirilerin yersiz olduğunu kanıtlayan golcü futbolcu, performansı düşük olduğu müsabakalarda dahi gol atma başarısını göstererek dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.Yozgatspor’un kendisinin ikinci evi haline geldiğini söyleyen Hakkı Tosun, daha önce de Yozgatspor forması giydiğinde çok başarılı bir sezon geçirdiğini hatırlattı. Yozgatspor’a tekrar başarılı olmak için geldiğini ve sezon başından buyana kendisini kanıtladığına inandığını dile getiren Tosun, ‘’Ben takımımı şampiyon yapabilmek adına elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Çok iyi bir ekibiz ve attığım goller ile bu takımın şampiyonluğuna katkıda bulunmak benim görevim. Ben ve takım arkadaşlarım sezon sonunda şampiyonluk turunu atan tarafın Yozgatspor olacağına inancımız tamdır. Bunun için de elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösteriyoruz’’ dedi.

