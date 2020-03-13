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Göksal sakatlandı

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’un başarılı kalecisi Göksal, önceki gün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlandı.

13 Mart 2020 Cuma 03:18
Göksal sakatlandı

Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını önceki gün Bozok stadında yaptığı antrenman ile sürdüren Yozgatspor’da antrenman esnasında şansız bir olay meydana geldi. Yan top çalışması yaparken ortalanan topa Mehmet Ali ile birlikte yükselen kaleci Göksal Mehmet Ali ile çarpıştı. Elmacık kemiği kırılan Göksal acil olarak Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından acilen ameliyata alanın Göksal’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. 

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Göksal Sakatlandı
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