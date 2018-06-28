Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 30°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95807
ALTIN
186.281
DOLAR
4.6354
STERLİN
6.0655
EURO
5.3469

Gökhan Solak Devraz’da

YOZGATSPOR’un TFF Üçüncü Lig’inden Bölgesel Amatör Lig’e düştü sezon kırmızı siyahlı ekibin takım kaptanlığını yapan ve gösterdiği performans ile herkesin beğenisini kazanan Gökhan Solak Isparta Davrazspor ile anlaştı.

Gökhan Solak Devraz’da

YOZGATSPOR’un TFF Üçüncü Lig’inden Bölgesel Amatör Lig’e düştü sezon kırmızı siyahlı ekibin takım kaptanlığını yapan ve gösterdiği performans ile herkesin beğenisini kazanan Gökhan Solak Isparta Davrazspor ile anlaştı.

28 Haziran 2018 Perşembe 07:00
197 Okunma
Gökhan Solak Devraz’da

Geçen sezon Yozgatspor’un transfer etmek istediği Gökhan Solak 2004 yılında MKE Ankaragücü takımıyla profesyonelliğe geçtikten sonra profesyonel liglerde tam 14 sezondur sırasıyla MKE Ankaragücü, Kızılcahamam Belediyespor, D.Ç Divriğispor, Arsinspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Konya Anadolu Selçukspor, Diyarbakırspor, Çubukspor, Eyüpspor, Batman Petrolspor, Yozgatspor, Tavşanlı Linyitspor, Kırıkhanspor, Darıca Gençlerbirliği ve son olarak ta 12 Bingölspor formalarını giydi. Kariyerinde U21 Liginde 60 maçta 1 gol, Türkiye Kupasında 17 maç, TFF 1.Ligde 50 maç, TFF 2.Ligde 78 maç, TFF 3.Ligde 142 maçta 1 gollük performans gösterdi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Bozdağ’dan destek
Bozdağ’dan destek
Tayfun Yanar Turgutlu’da
Tayfun Yanar Turgutlu’da
HAZIRLIKLARA DEVAM
HAZIRLIKLARA DEVAM
Emniyetli Yüzme kursu
Emniyetli Yüzme kursu
Yerköy’de Yaz Futbol okulu
Yerköy’de Yaz Futbol okulu
Hedef finaller
Hedef finaller

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim