Gökhan Solak Devraz’da

YOZGATSPOR’un TFF Üçüncü Lig’inden Bölgesel Amatör Lig’e düştü sezon kırmızı siyahlı ekibin takım kaptanlığını yapan ve gösterdiği performans ile herkesin beğenisini kazanan Gökhan Solak Isparta Davrazspor ile anlaştı.