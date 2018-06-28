Gökhan Solak Devraz’da

Geçen sezon Yozgatspor’un transfer etmek istediği Gökhan Solak 2004 yılında MKE Ankaragücü takımıyla profesyonelliğe geçtikten sonra profesyonel liglerde tam 14 sezondur sırasıyla MKE Ankaragücü, Kızılcahamam Belediyespor, D.Ç Divriğispor, Arsinspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Konya Anadolu Selçukspor, Diyarbakırspor, Çubukspor, Eyüpspor, Batman Petrolspor, Yozgatspor, Tavşanlı Linyitspor, Kırıkhanspor, Darıca Gençlerbirliği ve son olarak ta 12 Bingölspor formalarını giydi. Kariyerinde U21 Liginde 60 maçta 1 gol, Türkiye Kupasında 17 maç, TFF 1.Ligde 50 maç, TFF 2.Ligde 78 maç, TFF 3.Ligde 142 maçta 1 gollük performans gösterdi.
28 Haziran 2018 Perşembe 07:00
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