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-Gitti Omar, Geldi Mustafa

ŞAMPİYONLUK parolası ile Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’ine başlayan temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK yeni teknik direktörü Aydın Yavuz’un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

-Gitti Omar, Geldi Mustafa

ŞAMPİYONLUK parolası ile Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’ine başlayan temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK yeni teknik direktörü Aydın Yavuz’un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

27 Eylül 2017 Çarşamba 07:10
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-Gitti Omar, Geldi Mustafa

Eksik mevkilerdeki sorunların giderilmesi için nokta transfer yapmak isteyen kırmızı siyahlı yönetim, teknik direktör Aydın Yavuz’un istediği doğrultusunda ön libere mevkiinde görev yapan Mustafa Gürel ile anlaştı.

12 kez Spor Toto 1. lig, 141 kez 2. lig, 70 kez 3. lig ve 15 kez Türkiye Kupası maçlarında forma giyen 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu Mustafa Gürel önceki gün Asbaşkan Ahmet Akgün ile yaptığı görüşme sonrasında karşılıklı anlaşmaya vararak kendisini kırmızı siyahlı formaya bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

OMAR İLE YOLLAR AYRILDI

Sezon başında dış transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren ve eski teknik direktörü Memduh Fidan’ın raporu doğrultusunda bir çok isim ile anlaşan Yozgatspor, büyük umutlar ile sezon başında transfer edile faslı oyuncu Omar ile de yollar ayrıldı.

Geldiği günden bu güne kadar beklenen performansı bir türlü veremeyen ve kendini gösteremeyen Omar teknik ekibin verdiği rapor doğrultusunda yönetim tarafından gönderildi.

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