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GEREKEN YAPILDI

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor da kulüp başkanı Kazım Arslan, yönetim olarak Yozgatspor’un şampiyonluğu için gereken her şeyi yaptıklarını söyledi.

GEREKEN YAPILDI

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor da kulüp başkanı Kazım Arslan, yönetim olarak Yozgatspor’un şampiyonluğu için gereken her şeyi yaptıklarını söyledi.

27 Mart 2018 Salı 07:00
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GEREKEN YAPILDI

Kırmızı siyahlı ekibin patronu Kazım Arslan, Yozgatspor’un şampiyon olmasını istediklerini her sene olduğu gibi bunun içinde yönetim olarak gerekeni yaptıklarını söyledi. Yozgatspor’un Türkiye’nin en iyi yönetilen kulüplerinden birisi olduğunu dile getiren Arslan, ‘’Futbolcusuyla, teknik heyetiyle bir problemi olmayan, yükümlülüklerini yerine getiren ve iyi yönetilen bir kulüptür. Bunun karşılığında da takımımızın şampiyon olmasını isteriz. Bu gün itibariyle şampiyonluk yarışımız devam ediyor. Diğer iki takım kadar bizim de iddialarımız var’’ dedi. 
BU HAFTA ŞAMPİYON OLABİLİRDİK
Gereksiz yere kaybettikleri puanlarla önemli bir avantajı da kaybettiklerini dile getiren Arslan, ‘’Aslında geriye dönüp baktığımızda puan durumunda bu hafta biz çok rahatlıkla şampiyonluğumuzu ilan edebilecek bir durumdaydık. Ancak şampiyonluğa oynayan takımlara karşı başarılıyız sıradan takımlara da olmayacak puanlar kaybettik. Ama bunlar da futbolun içerisinde olabilecek şeyler. Tabi ki son dakikaya kadar da iddiamız devam ediyor. İki maçımız kaldı bu iki maçımızı da alacağız ve rakiplerimizin puan kaybını bekleyeceğiz. Nasıl ki biz olmayacak puanları kaybettiysek onlarında puan kaybetme ihtimali var ama netice itibariyle Yozgatspor kötü bir sezon geçirmedi. Sadece bir tane mağlubiyeti var onun dışında mağlubiyeti olmayan bir takım. Hedefimiz son iki maçı kazanıp rakiplerimizin de puan kayıplarını beklemektir. Şampiyonlukta halen ihtimal dahilindedir’’ diye konuştu. 
YÖNETİME YAPILAN ELEŞTİRİLERİ DE CEVAPLADI
Zaman zaman sosyal medyada yönetim ile alakalı olarak bazı gereksiz değerlendirmelerinde olduğuna değinen Arslan, bunları da kendilerinin dikkate almadıklarını vurguladı. Hiç kimsenin yönetime söyleyecek bir sözün olmadığını anlatan Yozgatspor kulüp başkanı Kazın Arslan, ‘’Bu takım buradaysa halen son haftaya geldiğinde şampiyonluk yarışını devam ettirebiliyorsa bu tabi ki futbolcuların, teknik heyetin eseridir ama onları bir araya getirip onlara karşı her türlü yükümlülüğü yerine getirip yönetimin buradaki katkısını ihmal etmemek lazımdır. En büyük katkı da burada yönetimindir‘’ ifadelerini kullandı.

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