GEREKEN YAPILDI

Yozgatspor Asbaşkanı Ahmet Akgün, Azatlıspor maçı ile ilgili olarak ciddi manada olumsuz havaların estiğini söyledi.

Sahada ki olumsuz havadan dolayı prim sistemlerinden bir yaptırım olacağını dile getiren Akgün, ‘’Bu gün takımımız toplanınca görüşeceğiz. Dün kaptanımız yönetimimiz birlikte bir istişare yaptık. Oyuncu arkadaşlarımızla da görüşmede bir istekleri olacak. Bu maç için bir ödüllendirme söz konusu olmayacak. Kazım Arslan başkanımız, yönetimimiz ve kaptanımızla yapılan istişare sonrasında bu maç için bir prim ödemesi düşünülmüyor. Oyuncularımızda bunun farkındalar. Ödüllendirme yapılacak bir maç olmadı. Takım kaptanımız Ziya İstek'te sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İki tarafta karşılıklı olarak bir beklenti içerisinde olmadıklarını belirttiler. İster ceza olarak düşünülsün isterse oyuncularımızın güçlü iradesi olarak düşünelim. Prim ödemesi olmayacak bu konuda tavizimiz yok. Ödülün olduğu yerde ceza da vardır’’ dedi.