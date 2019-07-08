Gençlikspor gençleri eğitiyor

Sorgun Gençlikspor Antrenörü Memiş Keskin gözetiminde Sorgun ilçe stadında çalışan genç sporcular kendilerini Sorgun Gençlikspor alt yapısında görmek için var güçleri ile çalışıyorlar. Antrenör Memiş Keskin, Sorgun Gençlikspor olarak gençlere çok önem verdiklerini söyledi. Bu nedenle okulların yıl sonu tatiline girmelerinin ardından yaz futbol okulu açtıklarını hatırlatan Keskin, ‘’Açtığımız bu yaz futbol okuluna öğrenciler gerçekten çok büyük ilgi gösteriyor. Yaz futbol okulumuza katılan gençlere futbol eğitimi verdikten sonra kendilerini kanıtlayan, gelecek vadeden geçlerimizi kulübümüzün altyapısına katmayı amaçlıyoruz. Sorgun’un futbol açısından iyi bir potansiyeli var ve bizde bu potansiyeli ortaya çıkarmak için çalışıyoruz’’ dedi.