Gençlikspor Birinci Lig’de

Afyon’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen Yıldızlar Ligi Türkiye Şampiyonasında Yozgat’ı temsilen katılan Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü’nden 6 sporcu çeşitli dereceler elde ederek Yozgat ekibinin takım halinde turnuvada 6’ıncı olmasını sağladılar. İlk 6’ya giren Yozgat Gençlik ve Spor Kulübü Birinci Lige yükseldi. Yozgat Gençlik ve Spor Kulübü adına mindere çıkan 48 kiloda Hasan Uzun 3’üncü 55 kiloda Yasın Sarıaslan 5’inci, 60 kiloda Yalçın Kunduz 3’üncü, 65 kiloda Nurulllah Şahin 7’inci, 71 kiloda Yusuf Adıyaman 5’inci ve 92 kiloda Enes Buğra Demir ise 3’üncü oldu. Takım halinde 6’ıncı olan Yozgat Gençlik ve Spor Kulübü yeni sezondan itibaren Yıldızlar Birinci Güreş Ligi’nde mücadele edecek.

