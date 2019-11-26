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Gençlikspor Birinci Lig’de

TÜRKİYE Yıldızlar Güreş Ligi’nde Yozgat’ı temsil eden Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü Birinci Lige yükseldi.

Gençlikspor Birinci Lig’de

TÜRKİYE Yıldızlar Güreş Ligi’nde Yozgat’ı temsil eden Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü Birinci Lige yükseldi.

26 Kasım 2019 Salı 04:04
Gençlikspor Birinci Lig’de

Afyon’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen Yıldızlar Ligi Türkiye Şampiyonasında Yozgat’ı temsilen katılan Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü’nden 6 sporcu çeşitli dereceler elde ederek Yozgat ekibinin takım halinde turnuvada 6’ıncı olmasını sağladılar. İlk 6’ya giren Yozgat Gençlik ve Spor Kulübü Birinci Lige yükseldi. Yozgat Gençlik ve Spor Kulübü adına mindere çıkan 48 kiloda Hasan Uzun 3’üncü 55 kiloda Yasın Sarıaslan 5’inci, 60 kiloda Yalçın Kunduz 3’üncü, 65 kiloda Nurulllah Şahin 7’inci, 71 kiloda Yusuf Adıyaman 5’inci ve 92 kiloda Enes Buğra Demir ise 3’üncü oldu. Takım halinde 6’ıncı olan Yozgat Gençlik ve Spor Kulübü yeni sezondan itibaren Yıldızlar Birinci Güreş Ligi’nde mücadele edecek.

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