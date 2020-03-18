Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
86778
ALTIN
316.923
DOLAR
6.4223
STERLİN
7.7659
EURO
7.0410

Gençlik Spor dezenfekte ediliyor

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren spor salonları, gençlik merkezleri ve yurtlar dezenfekte ediliyor.

18 Mart 2020 Çarşamba 03:32
Gençlik Spor dezenfekte ediliyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona Virüsüne karşı Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne çeşitli önlemler almaya başladı. Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren Spor Tesisleri, Gençlik Merkezleri ve Yurtlarda Korona virüs ile ilgili dezenfekte çalışmaları yapıldığı bildirildi. Ayrıca bugünden itibaren il genelindeki bütün tesislerde, Gençlik Merkezlerinde, İlçe Müdürlüklerinde ve Yurtların da ilaçlanmaya başlanacağı bildirildi. İlaçlama çalışmalarının yanı sıra kurumların girişleri dezenfektan konularak tesislere giriş yapmak isteyenler dezenfektan kullanarak giriş yapabiliyorlar. 

Anahtar Kelimeler:
Gençlik Spor Dezenfekte Ediliyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belediye arayı açıyor
Belediye arayı açıyor
Güreş Eğitim ilaçlandı
Güreş Eğitim ilaçlandı
Salonlar kapatıldı
Salonlar kapatıldı
YOZGATSPOR TOPLANDI
YOZGATSPOR TOPLANDI
MASA HAKEMLERi DE DIŞARDAN
MASA HAKEMLERi DE DIŞARDAN
Play-Off hazırlıkları iptal
Play-Off hazırlıkları iptal
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim