Gençlik Spor dezenfekte ediliyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona Virüsüne karşı Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne çeşitli önlemler almaya başladı. Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren Spor Tesisleri, Gençlik Merkezleri ve Yurtlarda Korona virüs ile ilgili dezenfekte çalışmaları yapıldığı bildirildi. Ayrıca bugünden itibaren il genelindeki bütün tesislerde, Gençlik Merkezlerinde, İlçe Müdürlüklerinde ve Yurtların da ilaçlanmaya başlanacağı bildirildi. İlaçlama çalışmalarının yanı sıra kurumların girişleri dezenfektan konularak tesislere giriş yapmak isteyenler dezenfektan kullanarak giriş yapabiliyorlar.