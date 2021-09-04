Gençlik Merkezini tanıdılar

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinden gelen gençler Yozgat Gençlik merkezini gezdi. Yapılan faaliyetler ve projeler hakkında bilgi alan Aydıncıklı gençler çok amaçlı spor salonunda voleybol ve hentbol oynayarak eğlenceli vakit geçirdiler. Kur’an-ı Kerim, müzik aletleri, salon sporları, el sanatları, robotik kodlama gibi eğitimlerin verildiği Yozgat Gençlik Merkezini beğenen Aydıncıklı gençler, hem eğlenecekleri, hem öğrenecekleri hem de değerli vakit geçirebilecekleri bir yer olduğunu ve bu imkanlara sahip oldukları için şanslı olduklarını ifade ettiler.