Gençlik Merkezinden Yaz etkinlikleri

Düzenlenen etkinliğe Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’de katıldı. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, düzenlenen etkinliklere katılan öğrenciler ile bir süre sohbet ettikten sonra onlarla birlikte bazı yarışmalara da katıldı. Yaz etkinlikleri kapsamında Gençlik Merkezinde gelen öğrenciler, Kuranı Kerim dersi, Ebru, Akıl Zeka Oyunları, Satranç, Kodlama ve Sportif etkinlikler ile iyi vakit geçirmeye çalışıyor. Gençlik Merkezinin salonda yaptığı etkinliklerin yanında dış mekanları da kullanarak yerinde eğitim faaliyeti yapmaya çalışılıyor. Bu faaliyetlerden biri de Spor Vadisinde gerçekleştirildi. Unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları, Halat çekme, Yakan top, Mendil kapmaca gibi oyunların oynandığı etkinlik sonunda çocuklara dondurma ikramında bulunuldu. Etkinliğe Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’de katılırken, Köse, etkinlikler sırasında çocuklar ile bir süre sohbet etti. Bütün bunları Değerler Eğitiminin bir parçası olarak yapan Yozgat Gençlik Merkezi tarafından, saygı göstermeyi, sıraya durmayı, yardım etmeyi, özür dilemeyi, başaranı tebrik ve takdir etmeyi, düşünce elinden tutup kaldırmayı bu oyunlar esnasında öğretiliyor. Sabah saat 10.00 başlayan eğitimler saat 14.00’a kadar devam ederken, Gençlik Merkezine gelen öğrenci sayısı her geçen gün artarak devam ediyor.