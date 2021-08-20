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Gençlik merkezinden yaz etkinlikleri

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından yaz etkinlikleri kapsamında açılan Kuran-ı Kerim eğitimi sonrasında eğitime katılan çocuklara yönelik etkin düzenlendi.

20 Ağustos 2021 Cuma 00:01
Gençlik merkezinden yaz etkinlikleri

Gençlik Merkezi tarafından Yaz Etkinlikleri kapsamında okulların tatile girmesinin ardından açılan Kuran-ı Kerim eğitimleri Gençlik Merkezinde devam ederken, gençlerin farklı etkinlikler ile güzel vakit geçirmeleri amacıyla da Spor Vadisinde zaman zaman çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Kuran-ı Kerim eğitimine katılan çocuklar önceki gün Spor Vadisinde bir araya geldiler. Spor Vadisindeki etkinlikte gençler Gençlik Merkezi liderleri gözetiminde sokak oyunları oynayarak doyasıya eğlendi. Oyunlar sonrasında çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Spor Vadisinde gerçekleştirilen etkinliğe Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz da katıldı. 

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Gençlik Merkezinden Yaz Etkinlikleri
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