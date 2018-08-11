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Gençlik Merkezi’nden STK projeleri

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi, Sivil Toplum Kuruluşlarına (STK) yönelik projeler ile hizmet veremeye devam ediyor.

Gençlik Merkezi’nden STK projeleri

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi, Sivil Toplum Kuruluşlarına (STK) yönelik projeler ile hizmet veremeye devam ediyor.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 07:00
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Gençlik Merkezi’nden STK projeleri

Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, üç tane STK ile yaptıkları projelerin bulunduğunu söyledi. Bir tanesi Milli Eğitim Vakfı İlköğretim Okulu ile yaptıkları proje olduğunu ve şuanda devam ettiğini dile getiren Güneşer, ‘’120 civarında da öğrencimiz var. Bir başka STK ile yine haftanın 5 günü değerler eğitimi ile birlikte spor faaliyetleri yapıyoruz. Çengeltepe Camii öğrencileri ile birlikte iki gün Gençlik Merkezimizde sportif faaliyetler yapıyorlar’’ dedi.

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