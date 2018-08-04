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Gençlik merkezinden KOP projesi

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından Konya Okuyor Projesi kapsamında proje başvurusunda bulundu.

Gençlik merkezinden KOP projesi

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından Konya Okuyor Projesi kapsamında proje başvurusunda bulundu.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 07:00
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Gençlik merkezinden KOP projesi

Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, Konya okuyor projesi kapsamında bir proje başvurusunda bulunduklarını söyledi. Bu projenin 155 bin liralık bir proje olduğunu vu bu projenin içerisinde spor, sanat ve kütüphanecilik olduğunu ifade eden Güneşer, ‘’Zaten biz Yozgat’ta şuanda 20 tane hem liselerde hem de üniversitelerde okuma gruplarımız var. Bu grupların sayısını arttırmak hem de kitap okuma alışkanlığını geliştirmek adına yapılan bir projeydi. Yaptığımız bu proje değerli bulunmuş ve geçtiğimiz günlerde Konya’dan davet edildik ve projenin sosyal ayakları ile birlikte bir sunum yaptık. Beğenildi umarım desteklenir ve kitap okuma alışkanlığı adına programlar yaparız’’ dedi.

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