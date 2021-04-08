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Gençlik Merkezinde Oryantiring

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından Gençlik Merkezine gelen öğrenciler yön bulma oyunu olan Oryantiring sporu ile tanıştırıldı.

08 Nisan 2021 Perşembe 00:13
Gençlik Merkezinde Oryantiring

Gençlik Merkezi binasının içerisine hedefler koyan gençlik liderleri, oluşturdukları haritaları Oryantirink oynayacak olan gençlere dağıtıp zamanında hedeflere ulaşmalarını istediler. Oldukça keyifli vakit geçiren gençler birbirlerinden önce hedeflere ulaşabilmek için kıyasıya mücadele ettiler. Ulusal ve Uluslararası Oryantiring mücadeleleri yapılan Yozgat’ta bir dönem Türkiye’de ilk defa şehir içerisinde tarihi mekanlarda Oryantiring yarışması düzenlenmişti. Yozgat’ta unutulmaya yüz tutan yön bulma oyunu Oryantiring tekrar canlandırmak isteyen Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Müdürlüğü gençlere liderler gözetiminde Oryantiring oynatarak bu sporu sevdirmeye çalışıyor. 

Anahtar Kelimeler:
Gençlik Merkezinde Oryantiring
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