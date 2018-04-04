Gençlik Merkezi kendini tanıttı

Sorgun İlçesi Bahadın Şehit Ali Akdoğan Ortaokulu'ndan gelen gençler, Yozgat Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti. Gençlik Merkezi'nde yapılan faaliyet, projeler hakkında bilgi alan gençler, eğlenceli vakit geçirdi. Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz, ziyaretçi gençlere yürütülen çalışmalar ve etkinlikler hakkında bilgiler verdi. Gençler, merkezdeki etkinliklerin bir bölümüne de iştirak etti.