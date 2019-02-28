Gençlik merkezi gün sayıyor

2015 yılında ihalesi yapılan 2016 yılı içerisinde de Spor Vadisinde temeli atılan Yozgat Gençlik Merkezinin süre uzatımından dolayı geçici kabulü 2018 yılı içerisinde yapılmıştı. Geçici kabulü yapıldıktan sonra faaliyete geçirilmeyen Gençlik Merkezi hizmet vermek için gün sayıyor. Geçici kabulü yapıldıktan sonra binadaki ufak tefek sıkıntılardan dolayı hizmete açılmayan Gençlik Merkezindeki bu sıkıntıların giderilmesi noktasında son bir ayda yapılan yoğun çalışmaların ardından açılışa hazır hale getirildi. Ufak tefek tefrişatların tamamlanmasının ardından önümüzdeki günlerde gençlere hizmet verebileceği öğrenildi.