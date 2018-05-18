Gençlik haftası etkinlikleri

İlçede, Futbol, Masa Tenisi ve Voleybol Müsabakaları yapıldı. Şehit Yıldırım Yılmaz Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda yapılan müsabakalar oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçti. Müsabakalar sonunda, Futbolda 12/B Sınıfı, Voleybolda Karışık Çiçekler Takımı, masa tenisinde erkeklerde Mehmet Şimşek, kızlarda Aygül Ayata birinci oldu. Öğrencilere ödülleri yarın gerçekleştirilecek 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı programında verileceği bildirildi.