Gençlik haftası etkinlikleri

İlçede, Futbol, Masa Tenisi ve Voleybol Müsabakaları yapıldı. Şehit Yıldırım Yılmaz Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda yapılan müsabakalar oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçti. Müsabakalar sonunda, Futbolda 12/B Sınıfı, Voleybolda Karışık Çiçekler Takımı, masa tenisinde erkeklerde Mehmet Şimşek, kızlarda Aygül Ayata birinci oldu. Öğrencilere ödülleri yarın gerçekleştirilecek 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı programında verileceği bildirildi.
18 Mayıs 2018 Cuma 07:00
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