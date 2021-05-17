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GENÇLiK HAFTASI BAŞLADI

YOZGAT’ta Gençlik haftası kutlamaları kapsamında il genelinde Atatürk Anıtlarına sunulan çelenkler ile Gençlik Haftası kutlamalarının startı verildi.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 00:18
GENÇLiK HAFTASI BAŞLADI

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün öncülüğünde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 15-21 Mayıs tarihleri arasında Gençlik Haftası kutlamaları yapılıyor. Geçtiğimiz yıl pandemiden dolayı kısıtlı olarak sportif faaliyetler yapılmadan kutlanan gençlik haftası bu sene de yine pandemiden dolayı kısmi olarak kutlanacak. Cumartesi günü il genelinde Atatürk Anıtına çelenk sunulması ile start verilen Gençlik Haftası kutlamalarında 17-19 Mayıs tarihleri arasında akşam saatlerinde sinema arabası ile mahalle aralarında gösteriler yapılacak. Ayrıca 19 Mayıs günü saat 12.00 Motosiklet ve Bisiklet Turu gerçekleştirilecek. 20 Motosiklet ve 50 bisikletçi eşitliğinde Sinema ses sistemi öncülüğünde Spor Vadisi Gençlik Merkezi, Lise caddesi, Büyük Camii, Ankara Caddesi, Cemil Çiçek Bulvarı göbek dönüşü, Esentepe, Şehir Hastanesi ve Kentpark son bulacak olan şehir turu atılacak. 19 Mayıs günü saat 19.19 da Belediye Anons eşliğinde tüm Yozgat ta İstiklal Marşımız okunacak. Online olarak Satranç Turnovası düzenlenirken, Bisiklet turundan en güzel Fotoğraf yarışması yapılacak. Gençlik haftası kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Alanında Cumartesi günü Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Düzenlenen çelenk sunma töreninde Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çelengini Atatürk Anıtına sundu.
SARIKAYA
Sarıkaya ilçesinde de Gençlik haftası kutlamaları kapsamında Sarıkaya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oğuz Kağan Sundur Atatürk Anıtına çelenk sundu. 
BOĞAZLIYAN
15-21 Mayıs Gençlik haftası kutlamaları kapsamında Boğazlıyan ilçesinde Hükümet konağı bahçesinde bulunan Atatürk Anıtına Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü çelengini ilçe müdürü Ömer Aynalı sundu. 
SORGUN
Sorgun ilçesinde de 15-21 Mayıs Gençlik Haftası kutlamaları Atatürk Anıtına sunulan çelenk ile start verildi. Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Levent Tuncer Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü çelengini Atatürk Anıtına sundu. 
ÇAYIRALAN
Çayıralan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen 15-21 Mayıs Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında Çayıralan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Özbaldöktü Atatürk Anıtına Çelenk sunarak haftanın başlama startını verdi. (Haber Merkezi)

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GENÇLiK HAFTASI BAŞLADI
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