GENÇLiK AŞISI

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele veren Yozgat Bozokspor’un Başkanı Cenker Doğan, genç bir kadro oluşturduklarını hatırlatarak, ‘’Gençlerimize güveniyoruz. Hem altyapıdan hem de diğer takımlardan genç yetenekleri kadromuza dahil ettik. Aralarına katacağımız tecrübeli isimlerle ligi götüreceğiz’’ dedi.

Yozgat Bozokspor Başkanı Cenker Doğan, kendisinin Milli Takımlardan da sorumlu olduğunu hatırlatarak, Milli takımda yaptıkları gençlik aşısının tuttuğunu, aynı şekilde kırmızı siyahlı takımda gençlere daha fazla şans vererek, Türk sporuna kazandırmak arzusunda olduklarının altını çizdi. Doğan, ‘’Hentbol Milli takımımızda yaptığımız gençleştirme operasyonunun ardından şimdide takımımızda gençleştirme operasyonu yaptık. Altyapılarımızda oynayan genç yetenekleri kadromuza dahil ettik. Bu gençlerimiz ligin ilk haftasında deplasmanda aslanlar gibi mücadele etti. Tecrübesizlerdi, tecrübe kazandılar, kazanacaklar. Çok daha iyi maçlar çıkartacaklarına inanıyorum’’ diye konuştu.

