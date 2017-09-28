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GENÇLiK AŞISI

YOZGAT Bozokspor Hentbol takımı Başkanı Cenker Doğan, Milli takımda göreve başladığında yapmış oldukları radikalak değişikliklerle başarılı olduklarını, şimdi aynı uygulamayı kırmızı siyahlı takımda devreye sokarak, daha fazla genç yeteneğe takımda görev vermeye başladıklarını, bu uygulamadan Türk sporunun karlı çıkacağını ifade etti.

GENÇLiK AŞISI

YOZGAT Bozokspor Hentbol takımı Başkanı Cenker Doğan, Milli takımda göreve başladığında yapmış oldukları radikalak değişikliklerle başarılı olduklarını, şimdi aynı uygulamayı kırmızı siyahlı takımda devreye sokarak, daha fazla genç yeteneğe takımda görev vermeye başladıklarını, bu uygulamadan Türk sporunun karlı çıkacağını ifade etti.

28 Eylül 2017 Perşembe 07:05
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GENÇLiK AŞISI

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele veren Yozgat Bozokspor’un Başkanı Cenker Doğan, genç bir kadro oluşturduklarını hatırlatarak, ‘’Gençlerimize güveniyoruz. Hem altyapıdan hem de diğer takımlardan genç yetenekleri kadromuza dahil ettik. Aralarına katacağımız tecrübeli isimlerle ligi götüreceğiz’’ dedi.
Yozgat Bozokspor Başkanı Cenker Doğan, kendisinin Milli Takımlardan da sorumlu olduğunu hatırlatarak, Milli takımda yaptıkları gençlik aşısının tuttuğunu, aynı şekilde kırmızı siyahlı takımda gençlere daha fazla şans vererek, Türk sporuna kazandırmak arzusunda olduklarının altını çizdi. Doğan, ‘’Hentbol Milli takımımızda yaptığımız gençleştirme operasyonunun ardından şimdide takımımızda gençleştirme operasyonu yaptık. Altyapılarımızda oynayan genç yetenekleri kadromuza dahil ettik. Bu gençlerimiz ligin ilk haftasında deplasmanda aslanlar gibi mücadele etti. Tecrübesizlerdi, tecrübe kazandılar, kazanacaklar. Çok daha iyi maçlar çıkartacaklarına inanıyorum’’ diye konuştu.
 

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