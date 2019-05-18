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Gençliğin Adresine Yolculuk

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Genlik Merkezi tarafından Gençliğin Adresine Yolculuk Projesi kapsamında hayata geçirilen Mobil Gençlik Merkezi köy ziyaretlerine devam ediyor.

Gençliğin Adresine Yolculuk

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Genlik Merkezi tarafından Gençliğin Adresine Yolculuk Projesi kapsamında hayata geçirilen Mobil Gençlik Merkezi köy ziyaretlerine devam ediyor.

18 Mayıs 2019 Cumartesi 00:00
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Gençliğin Adresine Yolculuk

Gençlik merkezinden faydalanmayan çocukların ve gençlerin kalmaması amacıyla oluşturulan gezici Gençlik Merkezi il genelinde bir çok köye giderek hem Gençlik Merkezi’nin tanıtımını yapıyorlar, hem de Gençlik Merkezinde yapılan faaliyetlerden yararlandırıyorlar. Her gün farklı bir noktaya giden gezici Gençlik Merkezi’nin son durağı ise Esenli köyü oldu. Gönüllü gençler ile birlikte ziyaret edilen Bilal Şahin İlk ve Ortaokulunda gençlere halat çekme, yüz boyama etkinliği, matrak gibi faaliyetlerin yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını gönülle gençler ile öğrenciler birlikte oynadı. Mobil Gençlik Merkezi ile tanışma fırsatı bulan gençlerin ise çok mutlu oldukları gözlemlendi. Gönüllü gençler ile köy köy okul okul dolaşmaya, ilçe ve köylerde yaşayan tüm gençleri mobil gençlik merkeziyle tanıştırmaya devam edileceği bildirildi.

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