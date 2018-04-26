Gençlerle doğa sporu

Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi Beden Eğitim Öğretmeni Murat Balcı, her hafta sonu müsait olan gençler ile doğa gezisi yaptıklarını söyledi. Doğa sporu yaparken aynı zamanda da Yozgat’ın farklı yerlerini gezerek tanıtımına da katkı sağladıklarını dile getiren Balcı, ‘’Öğrencilerimize doğa sporu yaptırıyoruz ayrıca dağcılık sporunun da tanıtımını yapıyoruz. Yozgat’ın bilinen ancak gidilmeyen yerlerini gençlerimiz ile geziyor oralarında tanıtımını yapıyoruz. Geçen hafta Kirazlı göledi civarını gezdik, bu hafta ise Çeşka kalesine çıkmayı planlıyoruz. Esas amacımız gençlerimize hayatın her alanında farlı bakış açıları kazandırmak’’ dedi.

