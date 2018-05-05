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GENÇLERiN TUR HEYECANI

YOZGAT Amatör Küme U19 Futbol Ligi şampiyonu Yozgatspor, Aksaray’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası birinci kademe Grup Müsabakalarına iyi bir başlangıç yaptı.

GENÇLERiN TUR HEYECANI

YOZGAT Amatör Küme U19 Futbol Ligi şampiyonu Yozgatspor, Aksaray’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası birinci kademe Grup Müsabakalarına iyi bir başlangıç yaptı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 07:00
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GENÇLERiN TUR HEYECANI

Kırşehir Belediyespor ve Kayseri Şekerspor takımlarının yer aldığı grupta mücadele eden Yozgatspor, müsabakaların ilk gününde Kırşehir Belediyespor’u 5-1 yenerek şampiyonluk için önemli bir avantaj sağladı. Bu gün Kayseri Şekerspor karşısına çıkacak olan kırmızı siyahlı ekip güçlü rakibini yenmesi durumunda Konya Selçuklu, Niğde Belediye ve Nevşehir Gençlikspor takımlarının yer aldığı grubun lideri ile final müsabakası oynamaya hak kazanacak. Yozgatspor Altyapı Antrenörü Nihat Tinel, Aksaray’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen grup müsabakalarına çok iyi bir başlangıç yaparak Kırşehir Belediyespor’u 5-1 yendiklerini söyledi. Bu müsabakada oyuncularını gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ettiğini vurgulayan Tinel, ‘’Bu gün ise çok güçlü bir altyapıya sahip olan Kayseri Şekerspor ile karşı karşıya geleceğiz. Güçlü rakibimizi yenmemiz durumunda kendi bulunduğumuz grubu lider olarak tamamlayıp diğer grubun birincisi ile yarın karşı karşıya geleceğiz. Ben takımıma güveniyorum ve geçen yıl son anda kaybettiğimiz grup şampiyonluğunu bu sefer yakalamak ve Türkiye Şampiyonası çeyrek final müsabakalarına yükselmek istiyoruz. Bunu yapabilecek güce sahip olan takımımıza ben inanıyorum’’ dedi.

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