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Gençlerin tercihi Gençlik Merkezi

BOĞAZLIYAN Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Boğazlıyan Gençlik Merkezine gençler yoğun ilgi gösteriyor.

21 Nisan 2021 Çarşamba 00:41
Gençlerin tercihi Gençlik Merkezi

Boş zamanlarının büyük bir kısmını Gençlik Merkezinde geçiren Boğazlıyanlı gençler, Boğazlıyan Gençlik Merkezinde hem ders çalışma imkanı bulurken hem de çeşitli aktiviteler ile de hoş zaman geçirebiliyorlar. Pandemi sürecinin vermiş olduğu stres ve okullarda ara sınıfları kapalı olmasını fırsat bilen geçler Boğazlıyan Gençlik Merkezine giderek zekâ oyunları, masa tenisi, langırt ve daha birçok eğlenceli kişisel gelişim faaliyetlerine katılarak hem stres atıyorlar hem de kaliteli ve güzel zaman geçiriyorlar. Boğazlıyan Gençlik Merkezinde yapılan aktivitelere katılan gençlerin HES kodları kontrol edilirken, ateşleri de ölçülüyor. Gençlerin yaptığı aktiviteler sonrasında dezenfekte çalışmaları da yapılarak Covit-19 virüsünden korunmaları sağlanıyor. 

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