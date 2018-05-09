Gençlerin Mücadelesi Tamamlandı

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar, voleybol, futbol, satranç, masa tenisi dallarında yapıldı. Müsabakalarda başarılı olan sporcu ve takımların ödüllerinin 19 Mayıs Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı´nda verileceği kaydedildi. Düzenlenen müsabakalar sonunda Voleybol Kızlarda, Cemil Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, erkeklerde Boğazlıyan Anadolu Lisesi şampiyonluk turunu attı. Masa Tenisi Erkeklerde, Boğazlıyan Anadolu Lisesi, Futbol ve Futsalda Kaymakam Kemal Bey Anadolu Lisesi, Satranç bayanlarda Cemil Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, erkeklerde Zeynel Deniz Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci oldu.