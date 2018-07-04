Gençlerin kamp heyecanı

Gençlerin serbest zamanlarını kültürel, sportif ve sosyal faaliyetlerle değerlendirmeleri amacıyla düzenlenen Yaz Gençlik Kampları için başvurular 15 Temmuz tarihine kadar 'kampbasvuru.gsb.gov.tr' adresinden yapılabilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenen kontenjan kapsamında Yozgat’ta 210 genç deniz ve doğa kamplarına katılabilecek. Gençlik Kamplarında okçuluk, tırmanma duvarı, mini golf, kano, rafting, dağ bisikleti, flyfox, ip parkuru gibi sportif faaliyetlerin yanı sıra sokak oyunlarına; müzik, tiyatro, halk oyunları gibi zamanı değerli kılan etkinliklerden kültürel gezilere ve kişisel gelişim seminerlerine kadar pek çok aktivite olacak. Kampların düzenleneceği yerler ise Gençler yeşil doğa kampları kapsamında; Bolu Aladağ, Trabzon Doğu Karadeniz, Kırşehir Ahi Evran, Manisa Şehzadeler kamplarında Mavi Deniz kampları ise; İzmir Atatürk, Mersin Mehmet Akif Ersoy, Mersin Silifke 23 Nisan, Mersin Fatih Sultan Mehmet, Samsun 19 Mayıs kamplarında bir araya gelecek.