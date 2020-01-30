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Gençlerin gözü yukarıda

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off Grubunda mücadele eden Divanlı Gençlerbirliği Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Akdağmadenispor’u gözüne kestirdi.

Gençlerin gözü yukarıda

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off Grubunda mücadele eden Divanlı Gençlerbirliği Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Akdağmadenispor’u gözüne kestirdi.

30 Ocak 2020 Perşembe 03:26
Gençlerin gözü yukarıda

Ligin namağlup tek takımı olan kırmızı siyahlı ekip, güçlü rakibini deplasmanda mağlup ederek hem Play-Off’lara galibiyet ile başlamak hem de namağlup unvanını korumak istiyor. Divanlı Gençlerbirliği Antrenörü Levent Anıl Sönmez, bu sezon çok iyi bir ivme yakaladıklarını ve normal sezonu namağlup olarak tamamladıklarını söyledi. Bu hafta sonu Play-Off müsabakalarının ilkini oynayacaklarını hatırlatan Sönmez, ‘’Play-Off müsabakalarının ilk haftasında Akdağmadenispor’a konuk olacağız. Güçlü rakibimizi kendi evinde yenerek Play-Off’lara galibiyet ile başlamak istiyoruz. Çok iyi bir sezon geçiriyoruz ve çok iyi bir ekibimiz var. Play-Off grubunda da ben inanıyorum ki bütün müsabakalarımızı kazanıp Sorgun Belediyespor ile Spor Toto Bölgesel Amatör Lige yükselme müsabakası oynayacağız. Normal sezon tamamlandıktan sonra oyuncularımız ile ara vermeden Play-Off hazırlıklarına başladık. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Akdağmadenispor ile oynayacağımız müsabakaya da çok iyi hazırlanıyoruz. Bugün teknik ve taktik ağırlıklı bir antrenman yapıp Akdağmadenispor ile oynayacağımız müsabakanın taktiğini belirleyeceğiz. Rakibimizi deplasmanda yeneceğimize inanıyoruz ve bunun içinde çok çalışıyoruz’’ dedi. 

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Gençlerin Gözü Yukarıda
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