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Gençlerin doğa yürüyüşü

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Kitap Okuma Grupları, Türkiye’nin ilk milli parkı çamlıkta doğa yürüyüşü yaptı.

Gençlerin doğa yürüyüşü

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Kitap Okuma Grupları, Türkiye’nin ilk milli parkı çamlıkta doğa yürüyüşü yaptı.

10 Aralık 2018 Pazartesi 07:00
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Gençlerin doğa yürüyüşü

Gençlik Merkezi önünden başlayan doğa yürüyüşü, Fatih Parkı Cevdet Dündar Göleti bölgesinden devam etti. Çamlığın, iç kısımlarından yürüyerek, tekrar aynı bölgeye ulaşan gençler, sağlıklı yaşam için doğa yürüyüşünün önemine de dikkat çektiler. Sağlıklı ve hareketli yaşam alışkanlığı kazanmak amacıyla gerçekleştirilen doğa yürüyüşü ile gençler, Türkiye'nin ilk Milli Parkı Çamlığı da daha yakından tanıma imkanı buldular. Gençler, yürüyüş sonrasında Cevdet Dündar Göleti çevresinde piknik yaptı.

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